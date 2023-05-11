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Гаджиев: махачкалинское «Динамо» оспорит возможное техническое поражение от КАМАЗа

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев дал понять, что его команда намерена оспорить возможное решение о техническом поражении в матче с КАМАЗом из Набережных Челнов.

«Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего не хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию», — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол».

Игра между «Динамо» и КАМАЗом в 26-м туре чемпионата России в Первой лиге завершилась победой махачкалинцев со счётом 1:0. Однако команда из Дагестана нарушила регламент турнира. В её составе отсутствовал игрок 2001 года рождения или младше на протяжении шести минут встречи. Это нарушение может грозить «Динамо» техническим поражением.

Ранее Гаджиев заявил, что Рашид Рахимов может вернуть «Рубин» в РПЛ.

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