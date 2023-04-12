Гаджиев: У Рахимова есть опыт, он может вернуть «Рубин» в РПЛ

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Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».
Гаджиев: У Рахимова есть опыт, он может вернуть «Рубин» в РПЛ
  • РИА Новости

«Ходили разговоры, что «Рубин» может возглавить Курбан Бердыев. Но этого не произошло, на мой взгляд, по двум причинам. Пока Бердыев был тренером «Сочи», они уже вели переговоры с Рахимовым. Или же на это повлияли отношения Бердыева с руководством «Рубина», он же работал там много лет и прекрасно знаком с руководителями», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он также предположил, что Курбан Бердыев не захотел возвращаться в родной клуб.

«Иногда личные отношения выходят на первый план, как это было с Юрием Сёминым в «Локомотиве». Что касается Рашида Рахимова, то футбол, который он ставит, может принести результат. У него были хорошие результаты в «Ахмате», с которым он вошёл в пятёрку. Он хорошо показал себя в «Амкаре». Опыт выступления в РПЛ у него большой, поэтому я думаю, что Рахимов справится в Первой лиге и может вернуть «Рубин» на высокий уровень. Всё-таки по составу казанцы сейчас превосходят своих соперников, несмотря на второе место. Так что мне это назначение не кажется рискованным и поспешным. Он опытный и квалифицированный специалист, грубых просчётов от него не стоит ожидать», — добавил тренер.

Ранее Гаджиев назвал возможные причины увольнения Юрия Уткульбаева из «Рубина».

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