Гаджиев: У Рахимова есть опыт, он может вернуть «Рубин» в РПЛ

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».

«Ходили разговоры, что «Рубин» может возглавить Курбан Бердыев. Но этого не произошло, на мой взгляд, по двум причинам. Пока Бердыев был тренером «Сочи», они уже вели переговоры с Рахимовым. Или же на это повлияли отношения Бердыева с руководством «Рубина», он же работал там много лет и прекрасно знаком с руководителями», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Он также предположил, что Курбан Бердыев не захотел возвращаться в родной клуб.

«Иногда личные отношения выходят на первый план, как это было с Юрием Сёминым в «Локомотиве». Что касается Рашида Рахимова, то футбол, который он ставит, может принести результат. У него были хорошие результаты в «Ахмате», с которым он вошёл в пятёрку. Он хорошо показал себя в «Амкаре». Опыт выступления в РПЛ у него большой, поэтому я думаю, что Рахимов справится в Первой лиге и может вернуть «Рубин» на высокий уровень. Всё-таки по составу казанцы сейчас превосходят своих соперников, несмотря на второе место. Так что мне это назначение не кажется рискованным и поспешным. Он опытный и квалифицированный специалист, грубых просчётов от него не стоит ожидать», — добавил тренер.

Ранее Гаджиев назвал возможные причины увольнения Юрия Уткульбаева из «Рубина».