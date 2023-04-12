Гаджиев назвал возможные причины увольнения Уткульбаева из «Рубина»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение по поводу увольнения наставника «Рубина» Юрия Уткульбаева.

«Мы не знаем, на каких условиях ставили Юрия Уткульбаева. Возможно, с ним это обсуждалось заранее: всё-таки он экстренно был назначен на замену Леониду Слуцкому. Договорённости бывают разные. В целом он показывал хороший результат, команда идёт на втором месте, не проиграла при нём ни разу. Могли быть и внутренние конфликты, которые и повлияли на будущее Юрия в «Рубине». Они не всегда оценивают способности тренера в полной мере и думают загодя, поэтому так и происходит. Ну, подумаешь, пару игр сыграл хорошо. Нам всё равно нужен более весомый тренер. В связи с этим выбор пал на Рашида Рахимова», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Гаджиев оценил игру «Сочи» под руководством Курбана Бердыева.