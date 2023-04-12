Гаджиев назвал возможные причины увольнения Уткульбаева из «Рубина»

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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение по поводу увольнения наставника «Рубина» Юрия Уткульбаева.
Гаджиев назвал возможные причины увольнения Уткульбаева из «Рубина»
  • РИА Новости

«Мы не знаем, на каких условиях ставили Юрия Уткульбаева. Возможно, с ним это обсуждалось заранее: всё-таки он экстренно был назначен на замену Леониду Слуцкому. Договорённости бывают разные. В целом он показывал хороший результат, команда идёт на втором месте, не проиграла при нём ни разу. Могли быть и внутренние конфликты, которые и повлияли на будущее Юрия в «Рубине». Они не всегда оценивают способности тренера в полной мере и думают загодя, поэтому так и происходит. Ну, подумаешь, пару игр сыграл хорошо. Нам всё равно нужен более весомый тренер. В связи с этим выбор пал на Рашида Рахимова», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Гаджиев оценил игру «Сочи» под руководством Курбана Бердыева.

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