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Тарасова считает, что российские фигуристы выступят на чемпионате Европы 2024 года

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что российские спортсмены смогут принять участие в чемпионате Европы 2024 года.
Тарасова считает, что российские фигуристы выступят на чемпионате Европы 2024 года
  • РИА Новости

«А мы могли бы провести его, и было бы здорово. Падает ли интерес к чемпионату Европы из-за отсутствия россиян? Ничего не падает, мы что, всё время будем отсутствовать? Почему мы не должны туда поехать? Я считаю, что мы поедем», — цитирует Тарасову ТАСС.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее стало известно, что Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 года.

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