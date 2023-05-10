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Le Parisien: фанаты ПСЖ бойкотируют матчи команды из-за Месси и разногласий с руководством

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Группировка активных фанатов ПСЖ Collectif Ultras Paris отказалась от поддержки всех команд французского клуба.
Le Parisien: фанаты ПСЖ бойкотируют матчи команды из-за Месси и разногласий с руководством
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Le Parisien, активные фанаты требуют отставки руководства клуба. 

4 мая фанаты ПСЖ устроили акцию протеста возле дома Неймара.

По информации L'Équipe, Месси не видит смысла возвращаться в ПСЖ после отстранения на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Месси не собирается играть на «Парк де Пренс», предполагая, что он будет освистан фанатами.

Ранее Месси публично принёс извинения игрокам и сотрудникам ПСЖ.

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