Le Parisien: фанаты ПСЖ бойкотируют матчи команды из-за Месси и разногласий с руководством
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Как сообщает Le Parisien, активные фанаты требуют отставки руководства клуба.
4 мая фанаты ПСЖ устроили акцию протеста возле дома Неймара.
По информации L'Équipe, Месси не видит смысла возвращаться в ПСЖ после отстранения на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Месси не собирается играть на «Парк де Пренс», предполагая, что он будет освистан фанатами.
Ранее Месси публично принёс извинения игрокам и сотрудникам ПСЖ.