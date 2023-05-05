Месси публично принёс извинения игрокам и сотрудникам ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси принёс извинения товарищам по команде и сотрудникам.

«Здравствуйте, я хотел записать это видео из-за всего происходящего. Прежде всего приношу извинения товарищам по команде и всем сотрудникам клуба. Я организовал эту поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог её отменить. Ничего больше, обнимаю», — говорит Месси в видео в социальных сетях.

По информации L'Équipe, Месси не видит смысла возвращаться в ПСЖ после отстранения на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Месси не собирается играть на «Парк де Пренс», предполагая, что он будет освистан фанатами.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что переход Месси в «Барселону» практически невозможен.