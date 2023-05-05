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AS: переход Месси в «Барселону» практически невозможен

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси может не перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.
AS: переход Месси в «Барселону» практически невозможен
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает AS, у каталонского клуба слишком много экономических проблем, поэтому переход аргентинца в клуб практически невозможен.

По информации L'Équipe, Месси не видит смысла возвращаться в ПСЖ после отстранения на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Месси не собирается играть на «Парк де Пренс», предполагая, что он будет освистан фанатами.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с ПСЖ.

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