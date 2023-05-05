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Le Parisien: Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с ПСЖ

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в ближайшее время может досрочно покинуть клуб.

По информации Le Parisien, игрок может расторгнуть контракт в течение десяти дней. Причиной таких действий является отстранение форварда от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кристоф Галтье рассчитывает на Месси, если тот вернётся после отстранения.

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