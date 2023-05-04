RMC Sport: Галтье рассчитывает на Месси, если он вернётся после отстранения
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Как сообщает RMC Sport, если аргентинец будет в форме, то тренер выпустит его на поле.
Напомним, что Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан.
Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии готовы платить Месси больше, чем Криштиану Роналду.