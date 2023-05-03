The Telegraph: в Саудовской Аравии готовы платить Месси больше, чем Роналду

Правительство Саудовской Аравии готовит предложение игроку «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси о переходе в один из клубов местного чемпионата.

По информации The Telegraph, аргентинец будет получать около €400 млн в год.

Отмечается, что в ближайшее время будут проведены переговоры с отцом футболиста ПСЖ Хорхе Месси.

Зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составляет €200 млн в год.

Напомним, что Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что переход Месси в ПСЖ нельзя назвать ошибкой.