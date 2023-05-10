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Писарский не работает с Панченко, который назвал его переход в «Крылья» ошибкой

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Футбольный агент Виктор Панченко не представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
Писарский не работает с Панченко, который назвал его переход в «Крылья» ошибкой
  • РИА Новости

«В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского», — цитирует источника Metaratings.

9 мая Панченко назвал ошибкой переход игрока в «Крылья Советов».

В текущем сезоне 27-летний форвард провёл 33 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил 20 голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах.

Ранее Писарский рассказал о критике в свой адрес.

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