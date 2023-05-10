Модрич оценил шансы «Реала» и «Ман Сити» на выход в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал итог первого матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Мы заслуживали лучшего результата. К ответному матчу мы подойдём с той же уверенностью и оптимистичным настроем на победу. Ни одна из команд не добилась преимущества. Вопрос о победителе открыт почти в соотношении 50/50», — цитирует Модрича BT Sport.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее сообщалось, что мяч покинул пределы поля незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала».