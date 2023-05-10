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BeIN Sports: мяч покинул пределы поля незадолго до гола «Сити» в ворота «Реала»

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Гол «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» был забит с нарушением правил.

Издание beIN Sports продемонстрировало 3D-снимок, доказывающий, что мяч перед атакой «Сити» покинул пределы поля. При этом линейный судья позволил игрокам продолжить атаку, приведшую к голу мячу Кевина де Брёйне.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Ранее сообщалось, что де Брёйне признан лучшим игроком матча «Реал» — «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

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