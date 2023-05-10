Куртуа о матче с «Манчестер Сити»: такая ничья — это хорошо

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о ничьей с «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Такая ничья хороша. Есть всё необходимое, чтобы хорошо сыграть на следующей неделе. Будет похоже на финал, и, надеюсь, мы сможем сохранить его в своей памяти. Будет тяжело», — цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брёйне.

Ответный матч между командами состоится 17 мая в Манчестере. Начало в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».