Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничейном результате в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Игра в Манчестере будет похожа на финал перед нашими болельщиками. Мы хорошо защищались в штрафной. Глядя на наши усилия — это и есть плей-офф. Мы скорректируем пару вещей перед ответной игрой», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брёйне.

Ответный матч между командами состоится 17 мая в Манчестере. Начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне признан лучшим игроком матча «Реал» — «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ.