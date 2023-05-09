В «Локомотиве» сообщили, что у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки

В пресс-службе «Локомотива» рассказали, что защитник Станислав Магкеев получил травму передней крестообразной связки колена.

«В ходе матча Магкеев получил травму, характер которой определило дополнительное обследование. У нашего футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», — сообщили в пресс-службе клуба.

Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счётом 3:0. В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор. Магкеев получил травму на 31-й минуте матча и не смог продолжить игру.

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 34 очка и десятая позиция.

Ранее гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона.