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Гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона

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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о результативности команды.
Гендиректор «Локомотива» Леонченко оценил результаты команды во второй части сезона
  • РИА Новости

«Мы удовлетворены той работой, которую делает команда, тренерский штаб и клуб. Есть движение вперёд, как и есть улучшение качества игры и результата. Но мы хотим большего», — цитирует Владимира Леонченко «Чемпионат».

Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счётом 3:0. В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор.

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 34 очка и десятая позиция.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России.

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