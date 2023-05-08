Галактионов: по результатам «Локомотив» двигается вперёд, но качество игры нужно улучшать

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды над «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России.

«Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее. По результату мы двигаемся вперёд, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Матч на стадионе «РЖД Арена» завершился со счётом 3:0.

В составе «Локомотива» мячи забили Наир Тикнизян, Артём Карпукас и Вильсон Изидор.

«Локомотив» набрал 35 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» 34 очка и десятая позиция.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признан лучшим футболистом в матче 26-го тура чемпионата России с «Сочи».