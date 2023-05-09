Ветеран UFC Яквинта: Махачеву нужен враг, как Конор у Хабиба

Американский ветеран UFC Эл Яквинта сравнил величие двух топовых российских бойцов UFC — Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам выглядит парнем, которого трудно побить. На мой взгляд, сейчас Хабиб более великий, чем Махачев. Но Ислам ещё в пути, разумеется. Я думаю, Махачеву нужен какой-то враг. У Хабиба был Конор Макгрегор, и это был большой враг», — цитирует Яквинту The Schmo.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.