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Ветеран UFC Яквинта: Махачеву нужен враг, как Конор у Хабиба

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Американский ветеран UFC Эл Яквинта сравнил величие двух топовых российских бойцов UFC — Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Ветеран UFC Яквинта: Махачеву нужен враг, как Конор у Хабиба
  • Gettyimages.ru

«Ислам выглядит парнем, которого трудно побить. На мой взгляд, сейчас Хабиб более великий, чем Махачев. Но Ислам ещё в пути, разумеется. Я думаю, Махачеву нужен какой-то враг. У Хабиба был Конор Макгрегор, и это был большой враг», — цитирует Яквинту The Schmo. 

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Макгрегор оскорбил бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова.

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