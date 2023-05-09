Члены Совета чемпионов Федерации бокса России возложили цветы к мемориальному комплексу

Члены Совета чемпионов Федерации бокса России возложили цветы на территории мемориального комплекса «Братские могилы» в Ташкенте.

«Сборная России по боксу сегодня тоже на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента как символ того, что добро, когда это необходимо, бывает с кулаками», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства России в Узбекистане.

Чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая.

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксёров из России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном. США вышли из IBA для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Американцев поддержали Великобритания, Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее генеральный секретарь Международной ассоциации бокса Джордж Йеролимпос выразил надежду, что членство IBA в Международном олимпийском комитете (МОК) будет восстановлено в самое ближайшее время.