Кучаев: Фернандес ездил на экономтакси и не носил брендовые вещи

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о скромности бывшего защитника команды Марио Фернандеса.

«Когда я только пришёл в команду, меня поразило, что Марио ездил на экономтакси. Все остальные ездили на машинах или дорогих тарифах. Ни разу не видел на нём какой-то брендовой вещи. Скромность — главная его черта», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

Фернандес играл за армейцев с 2012 года. После окончания сезона-2021/22 он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом» до декабря 2023 года. 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Милан Гайич назвал Фернандеса легендой ЦСКА.