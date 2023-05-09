Кафельников: хочу, чтобы «Зенит» навсегда исчез вместе с судьями, которые им помогают

Бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хочу очень, чтобы футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня всё!» — написал Кафельников в соцсетях.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Фабио Капелло заявил, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории.