Капелло: «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на досрочную победу «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет. Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака», — цитирует Капелло «Советский спорт».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России.