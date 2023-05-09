Обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме
Об этом сообщает Marca со ссылкой на источники в тюрьме.
Отмечается, что Алвес пребывает в подавленном стоянии и старается не выходить на прогулку. Когда футболист направляется в столовую, другие заключённые кричат ему «насильник».
39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании.