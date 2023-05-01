Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес на суде раскрыл подробности вечера, после которого его обвинили в изнасиловании.

«Я заметил её готовность по тому, как она танцевала. Я сказал ей перенестись в ванную. Она ответила, что да. Я дважды спросил её, нравится ли ей это, и она сказала да. Если бы я увидел её на выходе, я бы спросил, что случилось, потому что до этого всё было хорошо», — цитирует Алвеса Marca.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее защита Алвеса вновь потребовала предварительного освобождения футболиста.