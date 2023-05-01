Дани Алвес дал новые показания по делу об изнасиловании

Короткая ссылка
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес на суде раскрыл подробности вечера, после которого его обвинили в изнасиловании.

«Я заметил её готовность по тому, как она танцевала. Я сказал ей перенестись в ванную. Она ответила, что да. Я дважды спросил её, нравится ли ей это, и она сказала да. Если бы я увидел её на выходе, я бы спросил, что случилось, потому что до этого всё было хорошо», — цитирует Алвеса Marca.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее защита Алвеса вновь потребовала предварительного освобождения футболиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить