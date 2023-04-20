Marca: защита Алвеса вновь потребовала предварительного освобождения футболиста
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Как сообщает Marca, сторона игрока предоставила суду снимки камер видеонаблюдения из ночного клуба, которые показывают, что Алвес флиртовал с потерпевшей.
По информации источника, девушка вошла в туалет вслед за Алвесом добровольно, а сексуальный акт случился по взаимному согласию.
По информации El Periódico, в судебно-медицинских заключениях, которые были предъявлены следственному суду Барселоны, указывается, что остатки спермы, обнаруженные внутри тела жертвы, на полу туалета ночного клуба, где произошло предполагаемое изнасилование, и на одежде девушки, имеют один генетический профиль и все принадлежат Алвесу.
39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.
Ранее Алвес заявил в суде, что всё было по обоюдному согласию.