Marca: защита Алвеса вновь потребовала предварительного освобождения футболиста

Адвокаты бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса приняли решение направить в суд документ с требованием предварительно освободить футболиста.

Как сообщает Marca, сторона игрока предоставила суду снимки камер видеонаблюдения из ночного клуба, которые показывают, что Алвес флиртовал с потерпевшей.

По информации источника, девушка вошла в туалет вслед за Алвесом добровольно, а сексуальный акт случился по взаимному согласию.

По информации El Periódico, в судебно-медицинских заключениях, которые были предъявлены следственному суду Барселоны, указывается, что остатки спермы, обнаруженные внутри тела жертвы, на полу туалета ночного клуба, где произошло предполагаемое изнасилование, и на одежде девушки, имеют один генетический профиль и все принадлежат Алвесу.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.

Ранее Алвес заявил в суде, что всё было по обоюдному согласию.