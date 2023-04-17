AP News: обвиняемый в изнасиловании Алвес заявил в суде, что всё было по обоюдному согласию

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов Дани Алвес заявил, что сексуальный контакт с девушкой произошёл по обоюдному согласию.

Как сообщает AP News, Алвес выступил в Апелляционном суде Барселоны, во второй раз попытавшись добиться изменения меры пресечения.

По информации источника, футболист признал, что между ним и девушкой, заявившей об изнасиловании, был сексуальный контакт, но настаивал на том, что всё произошло по взаимному согласию.

По информации El Periódico, в судебно-медицинских заключениях, которые были предъявлены следственному суду Барселоны, указывается, что остатки спермы, обнаруженные внутри тела жертвы, на полу туалета ночного клуба, где произошло предполагаемое изнасилование, и на одежде девушки, имеют один генетический профиль и все принадлежат Алвесу.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что суд перенёс рассмотрение прошения об освобождении Алвеса под залог.