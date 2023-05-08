Стало известно, когда пройдут стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги

Названы даты стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги.

Как сообщает «Матч ТВ», стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги пройдут в 6 июня, ответные — 9 июня.

За право выступить в следующем сезоне РПЛ сыграют 13‑я и 14‑я команды лиги против четвёртой и третьей команды.

На данный момент «Факел» (24) и «Пари НН» (23) находятся в зоне стыковых матчей в турнирной таблице РПЛ. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.