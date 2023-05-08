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Ловчев: назвал бы Дзюбу лучшим российским игроком РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.
Ловчев: назвал бы Дзюбу лучшим российским игроком РПЛ
  • РИА Новости

«Дзюба сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть, кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Артёма вообще лучшим российским футболистом РПЛ. Он и забивает, и команду тащит, и ведёт себя очень правильно», — написал Ловчев в своём Telegram-канале. 

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. 

Железнодорожники с 32 очками занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее гол Дзюбы был признан лучшим в апреле.

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