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Осинькин: глупое удаление Писарского подставило всю команду

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на результат матча 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Осинькин: глупое удаление Писарского подставило всю команду
  • РИА Новости

«Подготовка была тоже сложная. Очень много людей не смогли сыграть, связи были разорваны. Но мы забили гол, было глупое удаление. Оно подставило всю команду, изменило игру. Мы не планировали столько обороняться», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Ивича.

«Крылья» доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Владимира Писарского (31-я минута).

«Краснодар» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.

Ранее Осинькин заявил, что вопрос его будущего в «Крыльях Советов» не поднимался.

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