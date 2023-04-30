Осинькин заявил, что вопрос его будущего в «Крыльях Советов» не поднимался

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в команде.

«Нет ли такого, что тренеру дано несколько матчей на исправление ситуации? Таких вопросов никогда не было. Но у нас есть ответственность за результат — мы должны набирать очки», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

29 апреля «Крылья» на своём поле уступили «Зениту» в рамках 25-го тура чемпионата России — 1:5.

Команда находится на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 25 очков.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о решении генерального директора самарского клуба Вадима Андреева покинуть свой пост.