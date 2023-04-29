Цыпченко: то, что судьи убивают «Крылья Советов», — правда

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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о решении генерального директора самарского клуба Вадима Андреева покинуть свой пост.
Цыпченко: то, что судьи убивают «Крылья Советов», — правда
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Решение Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас убивают судьи, — правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлой игры ещё и в этой убили, то можно было сразу в ФНЛ идти», — цитирует Цыпченко «РБ Спорт».

Андреев занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. 

29 апреля «Крылья» на своём поле уступили «Зениту» в рамках 25-го тура чемпионата России — 1:5. Самарский клуб доигрывал вдесятером после удаления Гленна Бейла. Также в ворота команды был назначен пенальти.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о решении Вадима Андреева покинуть свой пост.

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