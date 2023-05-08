Сергеев высказался о зависимости «Зенита» от легионеров

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о зависимости от иностранных игроков команды.

«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы! У команды впереди ещё четыре игры. А кто уйдёт, кто останется, от меня не зависит», — цитирует Сергеева «Спорт-Экспресс».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России.