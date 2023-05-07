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Кассьерра назвал особенной победу в чемпионате России в игре со «Спартаком»

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Колумбийский нападающий петербургского «Зенита» Маттео Кассьерра сообщил, что никогда не забудет день победы над московским «Спартаком» в чемпионате России по футболу.

«Мы знали о «Спартаке», это хорошая команда. Было важно победить, чтобы стать чемпионами... Конечно, все игры против «Спартака» особенные, потому что это топ-матчи, важно, что мы победили», — цитирует Кассьерру «Матч ТВ».

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

«Зенит» в десятый раз стал чемпионом страны и получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.

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