Факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгли в честь победы «Зенита»

Власти Санкт-Петербурга зажгли факелы Ростральных колонн в честь победы «Зенита» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Вы не только подарили городу чемпионский титул, но и сделали это в игре против самого принципиального соперника, столичного «Спартака». Спасибо за зрелищный футбол», — цитирует губернатора города Алекcандра Беглова ТАСС.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

«Зенит» в десятый раз стал чемпионом страны и получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Ранее сообщалось, что форварда «Зенита» Ивана Сергеева признали лучшим игроком матча со «Спартаком».