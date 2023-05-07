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Евлоев: расстроен, что до сих пор не выиграл в UFC досрочно

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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о победе над бразильцем Диего Лопесом на UFC 288.
Евлоев: расстроен, что до сих пор не выиграл в UFC досрочно
  • Gettyimages.ru

«Меня расстраивает, что до сих пор не выигрывал в UFC досрочно. Этот парень был крепким орешком. Принять бой с ним было риском для меня. Мог ли он победить сабмишеном? Нет, даже не близко», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

Поединок прошёл в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 30:27.

Евлоев провёл 17 поединков и одержал в них 17 побед.

Ранее Евлоев обратился к болельщикам из России после победы над Лопесом.

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