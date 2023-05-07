Чанов: у ЦСКА однозначно будут трудности в матче с «Оренбургом»

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о матче 26-го тура с участием армейского клуба и «Оренбурга».

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА одержал победу в матче с «Оренбургом». Помимо Кубка России, у армейцев есть мотивация забраться в тройку РПЛ. «Оренбург» — неплохая команда, которая умеет играть в футбол, трудности у ЦСКА будут однозначно», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится 7 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — 16:30 мск.

Подопечные Владимира Федотова, имея в активе 48 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 39 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСКА продемонстрируют Кубок Гагарина на матче РПЛ.