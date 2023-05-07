Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве в матче с «Кристал Пэлас»
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«Дискриминация любого рода отвратительна и не имеет места в обществе, нашей игре и в нашем клубе», — говорится в заявлении клуба.
«Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и полиция Лондона объединились для совместного расследования, чтобы идентифицировать виновного человека.
Игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу шпор.
Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация предъявила Юргену Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении.