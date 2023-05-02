Футбольная ассоциация предъявила Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча 34-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

По информации The Athletic, ассоциация официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». До 5 мая специалист должен объяснить своё поведение.

После матча тренер раскритиковал судью Пола Тирни, который обслуживал игру.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Клоппа. Победный гол был забит на 94-й минуте игры.

«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом».