Футбольная ассоциация предъявила Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении
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По информации The Athletic, ассоциация официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». До 5 мая специалист должен объяснить своё поведение.
После матча тренер раскритиковал судью Пола Тирни, который обслуживал игру.
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Клоппа. Победный гол был забит на 94-й минуте игры.
«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом».