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Футбольная ассоциация предъявила Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении

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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча 34-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
Футбольная ассоциация предъявила Клоппу обвинение в ненадлежащем поведении
  • AP
  • © Jon Super

По информации The Athletic, ассоциация официально предъявила Клоппу обвинения в «ненадлежащем поведении». До 5 мая специалист должен объяснить своё поведение.

После матча тренер раскритиковал судью Пола Тирни, который обслуживал игру.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Клоппа. Победный гол был забит на 94-й минуте игры.

«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом».

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