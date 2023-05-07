У «Спартака» матч с «Зенитом» пропустят только Литвинов и Умяров

Все футболисты «Спартака», кроме Наиля Умярова и Руслана Литвинова, готовы принять участие в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Капитан «Спартака» Георгий Джикия избежал серьёзной травмы в игре с «Ростовом» и также может выйти на поле.

Умяров по-прежнему восстанавливается после травмы, а Литвинов не сыграет из-за перебора жёлтых карточек.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.

Ранее Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит».