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Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит»

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» назвал сильные стороны красно-белых.
Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, «Спартак» может победить «Зенит», несмотря на всё превосходство. Не скажу, что в составе красно-белых играет много классных футболистов, но, однозначно, есть люди, способные сделать гол из ничего. Один из таких — Квинси Промес, и он должен играть с первых минут.

И конечно же, «Спартак» силён на стандартных положениях. Здесь сделаем акцент на Александре Соболеве и Шамаре Николсоне. Как показывает практика, эти два высоких нападающих постоянно приносят пользу при стандартах», — рассказал Титов RT.

Ранее Титов рассказал, чего ждёт от игры красно-белых в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

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