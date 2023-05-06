Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» назвал сильные стороны красно-белых.

«Конечно, «Спартак» может победить «Зенит», несмотря на всё превосходство. Не скажу, что в составе красно-белых играет много классных футболистов, но, однозначно, есть люди, способные сделать гол из ничего. Один из таких — Квинси Промес, и он должен играть с первых минут.

И конечно же, «Спартак» силён на стандартных положениях. Здесь сделаем акцент на Александре Соболеве и Шамаре Николсоне. Как показывает практика, эти два высоких нападающих постоянно приносят пользу при стандартах», — рассказал Титов RT.

Ранее Титов рассказал, чего ждёт от игры красно-белых в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».