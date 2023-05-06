Титов: «Зенит» будет играть против «Спартака» первым номером

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, чего ждёт от игры красно-белых в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Зенит» будет играть первым номером. Это однозначно. Поэтому «Спартаку» стоит попробовать сыграть во владение мячом. Но я думаю, что будет 60 на 40 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Красно-белые пытаются контролировать мяч в домашних матчах, но, как мы видим, сзади не всё в порядке, и команда Гильермо Абаскаля пропускает в каждой игре.

Поэтому в этом матче исключения не будет — и «Спартак» обязательно пропустит. Но хочется верить, что мы забьём на один мяч больше», — заявил Титов RT.

Ранее Титов рассказал, за счёт чего «Зенит» может победить красно-белых.