Титов: «Спартаку» нужно сделать всё, чтобы не повторить 1:7 от «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, за счёт чего «Зенит» может победить красно-белых в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Какой бы состав ни поставил Гильермо Абаскаль, нужно понимать одно. Игра проходит в Санкт-Петербурге, где на стадионе будет аншлаг. Потому что обещают 50 тыс. болельщиков на трибунах. Так что у «Зенита» явное преимущество по всем показателям. Это видно и по котировкам букмекеров. Поэтому я считаю, что «Спартаку» нужно сделать всё, чтобы не повторить тот провал, какой был при Руе Витории, когда проиграли 1:7.

Что касается самой игры, то здесь в первую очередь всё зависит от того, в какой форме будет Квинси Промес. Хотелось бы, чтобы к этому матчу он достиг своего уровня. А Руслана Литвинова я бы хотел видеть на своей родной позиции, в опорной зоне. Он играл там и в школе, и в молодёжке. На мой взгляд, он принесёт гораздо больше пользы в центральной зоне, чем в обороне.

Но стоит понимать, что в матче с «Зенитом» он, скорее всего, не сыграет из-за перебора жёлтых карточек. И без него будет ещё сложнее», — сказал Титов RT.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что команда готова дать отпор в случае провокаций со стороны игроков «Зенита» в матче 26-го тура.