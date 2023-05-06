Зиньковский: «Спартак» готов дать отпор провокациям «Зенита»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Будут ли провокации от игроков «Зенита»? Если что, мы готовы дать отпор», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.
Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что красно-белым не стоит отказывать в чемпионском коридоре для «Зенита» после матча 26-го тура.