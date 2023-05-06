Зиньковский: «Спартак» готов дать отпор провокациям «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что команда готова дать отпор в случае провокаций со стороны игроков «Зенита» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будут ли провокации от игроков «Зенита»? Если что, мы готовы дать отпор», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.

Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что красно-белым не стоит отказывать в чемпионском коридоре для «Зенита» после матча 26-го тура.