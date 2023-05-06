Озбилиз: «Спартак» должен сделать «Зениту» чемпионский коридор

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что красно-белым не стоит отказывать в чемпионском коридоре для «Зенита» после матча 26-го тура.

«Не важно, что «Спартак» и «Зенит» заклятые соперники, в футболе главное — уважение. Если так сложится, то в воскресенье спартаковцы должны сделать чемпионский коридор», — цитирует Озбилиза Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск. Главный судья — Павел Кукуян из Сочи. Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

«Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате. На второй строчке располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — на третьей.

Ранее сообщалось, что Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита».

















