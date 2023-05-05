СЭ: Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразильцу был предоставлен небольшой отдых, противопоказаний для участия нападающего во встрече с красно-белыми нет.
«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.
В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).
Ранее Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком».