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СЭ: Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита»

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Нападающий «Зенита» Малком сможет принять участие в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».
СЭ: Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразильцу был предоставлен небольшой отдых, противопоказаний для участия нападающего во встрече с красно-белыми нет.

«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).

Ранее Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком».

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