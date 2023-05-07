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Орлов: при качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч

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Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Орлов: при качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч
  • РИА Новости

«Он забивает, способный нападающий, но он всегда играет на грани удаления. Это разгильдяйство! Ты профессионал —  какие у тебя могут быть эмоции на поле? Ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч», — цитирует Орлова СЭ.

Он добавил, что игрок идёт в стык из-за неумения отбирать мяч. Комментатор также осудил нежелание нападающего меняться.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл 23 матча в чемпионате России, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Соболев отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к себе.

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