Орлов: при качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Он забивает, способный нападающий, но он всегда играет на грани удаления. Это разгильдяйство! Ты профессионал — какие у тебя могут быть эмоции на поле? Ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч», — цитирует Орлова СЭ.

Он добавил, что игрок идёт в стык из-за неумения отбирать мяч. Комментатор также осудил нежелание нападающего меняться.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провёл 23 матча в чемпионате России, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Соболев отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к себе.