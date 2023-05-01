Нападающий «Спартака» Соболев: есть цель попробовать себя в Европе

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к себе.

«Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний футболист провёл 23 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн.

Ранее Соболев высказался о вылете «Спартака» из Кубка России.