Нападающий «Спартака» Соболев: есть цель попробовать себя в Европе

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к себе.
Нападающий «Спартака» Соболев: есть цель попробовать себя в Европе
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«Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе, конечно, есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) 26-летний футболист провёл 23 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн.

Ранее Соболев высказался о вылете «Спартака» из Кубка России.

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