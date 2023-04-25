Соболев назвал возможную причину поражения «Спартака» от «Акрона» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о вылете «Спартака» из Кубка России.

«Переживал за команду в Кубке, но ничем не мог помочь. В таких играх нельзя пропускать первыми — нужно самим забивать. Тогда игра с «Акроном» была бы совсем другой. Может быть, не хватило концентрации… Или подумали, что легко обыграем», — цитирует Соболева «Чемпионат».

Встреча в 1/2 финала Пути регионов Кубка России завершилась со счётом 2:1 в пользу «Акрона».

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее главный тренер «Акрона» рассказал, кто поздравил команду после победы над «Спартаком».