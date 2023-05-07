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Камоцци: «Спартак» может победить любую команду в России

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Думаю, «Спартак» может победить любую команду в России. В противном случае ему придётся задуматься, почему каждый год он отстаёт от «Зенита». Не хочется, чтобы говорили о судействе», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00.

Подопечные Сергея Семака могут досрочно стать чемпионами сезона-2022/23.

Ранее Егор Титов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит».

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